Börse in Frankfurt: Dax knapp unter 17.000 Punkten

1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Anleger haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten wieder zugegriffen. Der Dax machte direkt wieder einen Schritt zurück in Richtung der 17.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Die Anleger haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten wieder zugegriffen. Der Dax machte direkt wieder einen Schritt zurück in Richtung der 17.000 Punkte und dem etwas darüber liegenden Rekordniveau. Der deutsche Leitindex, der im frühen Geschäft noch um seinen Vortags-Schlussstand gependelt war, schloss 0,38 Prozent höher bei 16.945,48 Punkten. Der MDax zog um 1,27 Prozent auf 26.050,07 Punkte an.