Börse in Frankfurt: Kauflaune hält an - Dax mit 4. Rekord in Folge

Kauflaune hält an - Dax mit 4. Rekord in Folge

1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch am Dienstag nicht abgerissen. Nach einem trägen Start erreichte der Dax am Nachmittag einen weiteren Höchststand und ließ erstmals die runde Marke von 17.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch am Dienstag nicht abgerissen. Nach einem trägen Start erreichte der Dax am Nachmittag einen weiteren Höchststand und ließ erstmals die runde Marke von 17.500 Punkten hinter sich. Es war der vierte Börsentag in Folge mit einem Rekordhoch. Zum Handelsschluss gewann der Leitindex 0,76 Prozent auf 17.556,49 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,69 Prozent auf 25.964,82 Zähler.