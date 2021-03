1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa Foto: dpa

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienindex Dax hat zum Wochenbeginn eine Bestmarke erreicht.

Der Leitindex baute nach einem freundlichen Start am Montag seine Gewinne stetig aus und stellte am Nachmittag mit 14.402 Punkten den nächsten Rekord auf. Rückenwind kam auch aus den USA, wo der US-Leitindex Dow Jones Industrial weiter anzog. Am Ende brachte der Dax mit 14.380,91 Punkten ein Plus von 3,31 Prozent über die Ziellinie. Der MDax rückte um 1,94 Prozent vor auf 31.310,93 Punkte.

Am Montag setzte sich unter den Anlegern der jüngste Paradigmenwechsel fort: Sie verabschiedeten sich weiter von ihren bisherigen Lieblingen in der Corona-Zeit und setzten auf die im Dax besonders stark vertretenen Unternehmen, deren Geschäfte von einem Abklingen der Pandemie profitieren können. Diese Tendenz zeigte sich zu Wochenbeginn auch weiterhin in New York, wo der Dow mit seinen Standardwerten den technologielastigen Nasdaq-Indizes erneut die Show stahl.

