1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Nach dem Angriff des Iran auf Israel setzen die Anleger auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Der Dax erholte sich am Montag zunächst deutlich bis auf fast 18 200 Punkte, weil auch die Wall Street anfangs stützte.









Frankfurt/Main - Nach dem Angriff des Iran auf Israel setzen die Anleger auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Der Dax erholte sich am Montag zunächst deutlich bis auf fast 18 200 Punkte, weil auch die Wall Street anfangs stützte. Letztlich blieb zum Handelsschluss aber nur noch ein Plus von 0,56 Prozent auf 18.026,58 Punkte übrig. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Montag um 0,49 Prozent auf 26.447,14 Zähler nach.