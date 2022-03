Erholung am Aktienmarkt - Dax legt kräftig zu

Börse in Frankfurt

1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer herben Verlustserie am Mittwoch eine Erholungsrally hingelegt. Der deutsche Leitindex Dax zog am Nachmittag um 5,31 Prozent auf 13.















Link kopiert

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer herben Verlustserie am Mittwoch eine Erholungsrally hingelegt. Der deutsche Leitindex Dax zog am Nachmittag um 5,31 Prozent auf 13.512,72 Punkte an.

Am Vortag hatte er nach einem wechselhaften Verlauf kaum verändert geschlossen und damit aber die vorangegangene Talfahrt erst einmal gestoppt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwoch um 4,79 Prozent auf 29.521,27 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 5,11 Prozent auf 3684,33 Punkte.

Für ein wenig Entspannung sorgte ein spürbarer Rückgang der Ölpreise. Beobachter erklärten diesen mit einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen. Zudem gab es eine leichte Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine.

In Deutschland richteten sich die Blicke derweil auf etliche Unternehmenszahlen. Unter anderem berichteten die Dax-Mitglieder Deutsche Post, Adidas, Continental und Brenntag über ihre Geschäftsentwicklung.

Die Adidas-Titel setzten ihre am Vortag begonnene Erholungsrally fort: Mit einem Kurssprung von 11,5 Prozent belegte der Sportartikelhersteller den ersten Indexplatz. In dessen Kielwasser verteuerten sich die Aktien von Konkurrent Puma um fast neun Prozent.

Bei den Titeln der Deutschen Post konnten sich die Aktionäre über ein Plus von mehr als acht Prozent freuen. Der Logistikkonzern erzielte 2021 ein operatives Rekordergebnis (Ebit) und schlug zudem eine Dividendenanhebung vor. Das US-Analysehaus Bernstein Research lobte das mit über zwei Milliarden Euro ebenfalls rekordhohe Aktienrückkaufprogramm.

Dass Continental nach zwei schwachen Jahren wieder schwarze Zahlen schrieb, ließ die Anteilsscheine des Autozulieferers und Reifenherstellers um fünfeinhalb Prozent steigen. Noch geht der Konzern für 2022 von weiter anziehenden Geschäften aus. Das Management warnte allerdings vor möglichen negativen Auswirkungen, sollte die geopolitische Lage sich nicht entspannen oder gar verschlechtern.

Der Euro stieg zuletzt deutlich auf 1,1004 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,0892 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,09 Prozent am Vortag auf plus 0,02 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,57 Prozent auf 141,90 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,63 Prozent auf 163,91 Zähler.