Feuerwehr im Einsatz Brand in Schiltacher Flüchtlingsunterkunft

Eine verletzte Person und Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstand am Donnerstag gegen 13.30 Uhr bei einem Brand auf einem Balkon einer Flüchtlingsunterkunft in Schiltach Vor Ebersbach. Ansonsten ging das Geschehen glücklicherweise glimpflich aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.