1 Der Dax startet am Donnerstag leicht über der Marke von 19.000 Punkten (Archivbild). Foto: Arne Dedert/dpa

Der deutsche Leitindex erholt sich von seinem jüngsten Rücksetzer. Die letzte Rekordmarke ist aber schon deutlich entfernt.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Der Dax versucht sich weiter an einer Stabilisierung im Bereich von 19.000 Punkten. In den ersten Handelsminuten am Donnerstag legte der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent zu auf 19.075 Punkte.