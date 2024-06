1 Die Kaufbereitschaft am Dax hielt sich in der vergangenen Woche in Grenzen. Foto: Arne Dedert/dpa

In Frankreich stehen in der kommenden Woche Wahlen an, in den USA im November. Mögliche Veränderungen in der politischen Landschaft könnten sich auch auf die Finanzmärkte auswirken.









Frankfurt/Main - In der kommenden Woche könnten die Wahlen in Frankreich sich auch an der Börse auswirken. Die Veränderung der politischen Landschaft, auf die Umfragen hindeuten, hat weit über Frankreich hinausreichende Bedeutung.