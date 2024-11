1 Die Onkelz bei einem Konzert im Jahr 2019. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Angenendt via www.imago-images.de

45 Jahre gibt es die Rockband aus Frankfurt bald. Im kommenden Jahr gehen sie auf große Tour und spielen 17 Konzerte. Die wichtigsten Infos im Überblick.









Link kopiert



Die Böhsen Onkelz gehören zu den bekanntesten deutschsprachigen Bands. Im kommenden Jahr feiern sie ihr 45-jähriges Bestehen – und gehen auf Tour. An diesem Donnerstag kündigte die Band 17 Konzerte an, zwei davon finden in Österreich statt, eins in der Schweiz, der Rest in Deutschland.