Herrenberg-Gültstein. Ein Wohnungsbrand in der Gültsteiner Goldregenstraße wurde der Notrufleitstelle am Samstag gegen 10.55 Uhr gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brach laut Polizeibericht im ersten Obergeschoss des dreistöckigen Mehrfamilienhauses in einem Kinderzimmer ein Feuer aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zwei Erwachsene und ein zweijähriges Kind in der Wohnung. Alle drei konnten auf den Balkon flüchten und von der Feuerwehr mit einer Leiter gerettet werden. Aufgrund des verrauchten Treppenhauses mussten auch die Bewohner des zweiten Obergeschosses von ihrem Balkon geholt werden. Die Feuerwehrabteilungen Herrenberg und Gültstein waren mit sechs Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die vom Feuer betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Familie kam bei Bekannten unter. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 80 000 Euro. Ein Bewohner musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rettungsdienst war mit acht Fahrzeugen, 16 Rettern sowie einem Notarzt am Brandort. Das Polizeirevier Herrenberg war mit drei Streifenwagen und fünf Beamten im Einsatz.