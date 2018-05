Böblingen Produzierendes Gewerbe ist Zugpferd

Das Damoklesschwert eines durch die US-Administration heraufbeschworenen Handelskrieges werde angesichts dieser Zahlen mit großer Sorge registriert. Auch wenn es aktuell so aussehe, als würden europäische Erzeugnisse verschont, könne es angesichts der weltweit eng verflochtenen Produktionsketten zu erheblichen Verwerfungen auch für die Unternehmen im Kreis Böblingen kommen.

Bis dahin würden die Betriebe im Kreis allerdings andere Sorgen plagen. In der Umfrage werde als größtes Risiko für die konjunkturelle Entwicklung der Fachkräftemangel angegeben. Angesichts der brummenden Wirtschaft, die zu einer Arbeitslosenquote von unter drei Prozent geführt habe, sei diese Sorge berechtigt und auch kaum verwunderlich.

Auch in der künftigen Entwicklung werde sich daran wenig ändern. Fast ein Drittel geben in der Umfrage an, weiterhin einstellen zu wollen. Bei den Dienstleistern sind dies sogar annähernd 40 Prozent. Der Fachkräftemarkt sei in vielen Bereichen nahezu leer gefegt. Die damit gestiegenen Lohnkosten würden den Unternehmen mehr und mehr Sorgen bereiten.

Bei einem Blick in die einzelnen Branchen werden trotz der überaus positiven Grundstimmung ein paar kleine Unterschiede in der Entwicklung deutlich. Zugpferd der Konjunktur sei eindeutig das produzierende Gewerbe des Kreises.

Fast 73 Prozent der Teilnehmer an der Konjunkturumfrage der IHK-Bezirkskammer Böblingen verzeichnen eine gute Lage. Beim Auftragseingang können 57 Prozent einen Zuwachs verzeichnen, wobei hierbei die Nachfrage aus dem Ausland leicht die Nase vorn hat. In der Geschäftserwartung zeigt sich die Branche allerdings etwas zurückhaltender als die übrigen Wirtschaftssegmente.

Sowohl der Handel, als auch der Bau und die Dienstleistungsbetriebe melden insgesamt gute Geschäfte. Die Nachfrage bewege sich auch hier auf einem hohen Niveau, führe aber dennoch zu einer unterschiedlichen Beurteilung der künftigen Entwicklung. Während die Dienstleister überdurchschnittlich optimistisch nach vorne blickten, seien die Händler und die Bauunternehmen etwas vorsichtiger.