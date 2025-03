Die Vorfreude auf die Rückkehr des legendären Schwarzwald-Cups ins Konzerthaus Trossingen ist Detlef Schmidt schon heute anzusehen.

Manfred Schwanz, der vor rund vier Jahrzehnten das erste Fitnessstudio in Trossingen betrieben hatte, sei der Ideengeber und Organisator mehrerer Schwarzwald-Cup-Veranstaltungen gewesen, die über den Deutschen Fitness- und Bodybuilder-Verband (DFBV) ausgerichtet wurden, blickt Schmidt zurück. Vor 33 Jahren fand die letzte statt.

Ob er am 26. April an die Erfolge von damals anknüpfen kann, da ist sich Detlef Schmidt nicht so ganz sicher, denn „damals war das Konzerthaus immer ausverkauft“. Doch mit Blick zurück auf einen anderen Wettbewerb im Mai 2024, der noch über den Verband NABBA ausgerichtet wurde, mit 90 Athletinnen und Athleten sowie 400 begeisterten Besuchern, erhofft sich der Trossinger Bodybuilder eine große Resonanz.

Große Erfahrung mit Veranstaltungen

Immerhin ist er mit seiner Fitnessfabrik seit Jahren als Organisator solcher Veranstaltungen geübt. „Wir haben unter dem Dach verschiedener Verbände bereits acht ähnliche Veranstaltungen gestemmt“, so Schmidt.

Doch warum jetzt eine Neuauflage des Schwarzwald-Cups? „Nachdem ich aus dem Vorstand der NABBA, wo ich jahrelang Präsident war, ausgetreten bin, bin ich jetzt verbandslos und kann eine solche verbandsoffene Veranstaltung mit der Fitnessfabrik in Eigenregie stemmen“, sagt er.

Die dazu nötigen Helfer habe er: „Etwa 15 Leute von der Fitnessfabrik helfen schon im Vorfeld bei der Organisation.“

Insgesamt elf Klassen am Start

Dank seiner jahrelangen sehr guten Vernetzung in der Bodybuilder-Szene habe er auch neun Kampfrichter für die Jury an der Hand, die aus verschiedenen Bodybuilder-Verbänden und Organisationen kommen. Acht solcher Verbände gibt es in Deutschland. Die Teilnehmer können sich in insgesamt elf Klassen anmelden. „Wir haben auch eine Paar-Klasse, die heute kein Verband mehr anbietet“, so Schmidt.

Bis Mitte März lagen bereits 25 Anmeldungen in den unterschiedlichsten Klassen vor. Die Erfahrung zeige aber, dass sich viele erst kurz vor dem Veranstaltungstermin anmelden. So gibt es auch keinen Anmeldeschluss. Auch wer am Wettbewerbstag am Morgen kommt, kann sich noch anmelden.

Die Fitnessfabrik selbst ist in diesem Jahr mit sieben Teilnehmern und einer Teilnehmerin vertreten. „Es werden sicher zwei oder drei davon ganz vorne mitspielen“, ist sich Detlef Schmidt sicher. In der Juniorenklasse treten die Zwillingsbrüder Valentin und Vitali Becker an. „Wir waren das letzte Jahr noch nicht bereit dazu“, sind sich die 23-jährigen Trossinger aus der Talentschmiede Fitnessfabrik einig. Jetzt wollen sie es probieren und Erfahrungen sammeln, „mal schauen, was dabei rauskommt“.

Schmidt selbst macht als Athlet diesmal Pause

Und wie sieht es mit Detlef Schmidt selbst aus, der immerhin mehr als 20 Jahre Erfahrung mit leistungsorientiertem Krafttraining und eine beeindruckende Karriere mitbringt, denn bis 2024 hat der 57-Jährige insgesamt 82 Wettkämpfe bestritten und zahlreiche Titel gewonnen. „Meine zielstrebige und motivierte Herangehensweise hat mir geholfen, meinen Traum zu verwirklichen, als Weltmeister auf der Bühne zu stehen“, freut sich Detlef Schmidt.

Am 26. April wird er aber nicht als Athlet teilnehmen, denn „im Jahr 2024 habe ich in Trossingen den Gesamtsieg gewonnen, hatte dann von Herbst bis Dezember noch weitere sechs Wettkämpfe“, jetzt mache er erst mal eine Pause. „Ich denke aber, im Herbst bin ich wieder mit dabei“, betont er mit strahlenden Augen.

Jeder kann teilnehmen

Für den 26. April hat er ohnehin alle Hände voll zu tun mit der Organisation. Anmelden können sich die Athletinnen und Athleten auf seinem Instagram-Profil.

In Kürze werden auch Plakate aufgehängt für die Veranstaltung, über den aufgedruckten QR-Code ist eine Anmeldung ebenso möglich. Und noch eine Option gibt es: „Ganz einfach bei uns in der Fitnessfabrik vorbeikommen.“

Da es sich um eine verbandsoffene Veranstaltung handelt, kann jeder daran teilnehmen. Für die Gewinner jeder Klasse gibt es Preisgelder.

„Und für die Zuschauer bieten wir Präsentationssport in grandioser Atmosphäre“, betont Detlef Schmidt mit viel Vorfreude.

Die Veranstaltung