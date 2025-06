Bodybuilder aus Bad Dürrheim 14 Wochen Diät für die perfekte Form

Theodor Tümpel qualifizierte sich für die NABBA Bodybuilder WM in Linz in Österreich. Doch eigentlich dacht er nie an diese Sportart. Bei einem Treffen in seinem Heimatort sprach er über seinen Weg dort hin und auch über die Schattenseiten.