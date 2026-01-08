Bodybuilder aus Bad Dürrheim: Zwischen Disziplin, Druck und Erfolg – der Weg von Justin Karabas

Justin Karabas aus Bad Dürrheim gibt Einblicke in sein Leben als Bodybuilder, letztes Jahr feierte er große Erfolge. Wie er sein Leben im Griff behält, erzählt er im Interview.
Hinter Justin Karabas liegen intensive Monate. Bis zu 30 Wochen Diät, Disziplin sowie hartes Training waren nötig für sein Ziel, am Wettkampftag in Bestform zu sein. Während dieser Zeit stellte der 24-jährige Bodybuilder aus Bad Dürrheim seinen kompletten Alltag auf den Sport ein, jede Mahlzeit und jedes Training hatte eine klare Struktur. Die Zeit war dabei nicht nur für sein Körper herausfordernd, auch mental kam er an seine Grenzen.