Bodybuilder aus Bad Dürrheim: Theodor Tümpel streift am WM-Finale vorbei

1 Theodor Tümpel freut sich mit seiner Frau Antonia über sein Ergebnis bei der Weltmeisterschaft in Linz. Foto: Theodor Tümpel

Der Bad Dürrheimer Bodybuilder erlebte bei der Weltmeisterschaft in Linz eine großartige Stimmung. Obwohl er das Finale knapp verpasste, ist er sehr stolz auf seine Leistungen. Unserer Redaktion erzählte er, warum und wie die Atmosphäre in Österreich war.









Positiv aufgeregt und voller Vorfreude macht sich Theodor Tümpel am Tag vor dem großen Wettkampf mit seiner Frau und seinem Team der Fitness Fabrik Trossingen auf den Weg nach Linz in Österreich. So gut es geht versucht er sich auszuruhen und seine Beine hochzulegen, damit diese am Wettkampftag von ihrer schönsten Seite präsentiert werden.