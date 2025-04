Anzeige Kunststoff-Fenster von Kömmerling: unerwartet nachhaltig

Haug + Schöttle steht für Fachkompetenz in Sachen Fenster. Produktion und Einbau dieser für eine Wohnung so wichtigen Elemente gehört zum Alltagsgeschäft des Teams. In Sachen Form, Größe und Optik gibt es so viel Auswahl, wie es Kundenwünsche gibt. Gebräuchlich sind vor allem Fenster mit Kunststoff-Rahmen. Millionen der Kunststoff-Fenster, die derzeit noch verbaut sind, sind veraltet und erfüllen nicht mehr die heutigen Anforderungen an Energieeffizienz. Kurzum: Sie müssen ausgetauscht werden. Für alle, die jetzt Bauchschmerzen haben, wie nachhaltig das Material ist - auch im Vergleich zu Holz - haben Michael Haist und Florian Haist von Haug + Schöttle gute Nachrichten: Für die Lieferung der Kunststoff-Profile setzt das Unternehmen auf die Marke Kömmerling, die für Recycling und Umweltschutz steht.