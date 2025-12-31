Bodenseekreis: Ursache für Explosion von Kugelbombe bleibt rätselhaft

1 Einsatzkräfte de Feuerwehr in Frickingen. Foto: Reinert/swd-medien/dpa Eine Kugelbombe explodiert im Bodenseekreis, wie genau es dazu kommen konnte, ist unklar. Der Verletzte beschreibt das Erlebnis als „wie ein Faustschlag ins Gesicht“.







Nach einer Explosion einer Kugelbombe, bei der in Frickingen (Bodenseekreis) ein Mann schwer verletzt wurde, ist die Höhe des angerichteten Schadens unklar. Dazu könne man noch nichts sagen, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Mitarbeiter einer Pyrotechnikfirma hatte bei der Vorbereitung eines Feuerwerks eine schwere Augenverletzung davongetragen, als die Bombe plötzlich detonierte. „Wie ein Faustschlag ins Gesicht“ habe sich die Explosion angefühlt, sagte der 38-Jährige dem „Südkurier“. Er habe viel Glück im Unglück gehabt.