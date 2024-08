1 Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfall aufgenommen. (Symbolbild) Foto: imago/Ralph Peters

In Bermatingen macht ein Passant am Dienstagabend eine schreckliche Entdeckung. Der Mann findet einen Motorradfahrer leblos neben dessen Fahrzeug.









Ein Motorradfahrer hat sich im Bodenseekreis tödlich verletzt. Am Dienstagabend fand ein Passant den 64-Jährigen in Bermatingen leblos neben seinem Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben.