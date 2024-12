Bodensee-Unglück: Segler aus Albstadt - jetzt steht die Todesursache fest

1 Mit einem Großaufgebot an Schiffen haben Polizei, Feuerwehr und DLRG am Freitag und Samstag nach den beiden vermissten Seglern aus Albstadt gesucht. Foto: Raphael Rohner/CH-Media/swd/dpa/Raphael Rohner/CH-Media

Nachdem zwei Segler am Freitag vergangener Woche auf dem Bodensee tödlich verunglückt sind, hat das zuständige Polizeipräsidium Konstanz nun in einer Pressemitteilung weitere Details bekannt gegeben.









Eigentlich war das Ziel der beiden Segler aus Albstadt die Konstanzer Regatta „Die Eisernen 2024“. Aber bereits auf dem Weg zu dem Wettbewerb auf dem Bodensee geht etwas schief. Das Boot kenterte und die Männer wurden am Samstagmittag im See vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden, wie Ermittler mitteilten. Genaueres war zunächst nicht bekannt. Doch jetzt gibt die Untersuchung des Gerichtsmediziners weitere Einblicke in die Umstände, die zum Tod der beiden Männer führten.