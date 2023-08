Am Mittwoch kommt es bei Friedrichshafen am Bodensee zu einem Schiffsunfall. Verletzt wurde von dem Fahrgastschiff niemand. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

In Friedrichshafen am Bodensee ist ein Fahrgastschiff mit einer Kaimauer und mit Pfählen zusammengestoßen.

Aufgrund eines technischen Defekts an der Steuerung war das Schiff am Mittwoch kurzzeitig nicht manövrierfähig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Nähe des Moleturms kollidierte das Fahrgastschiff mit Pfählen, die Boote zum Anlegen nutzen können, und einer Mauer im Hafengebiet. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.