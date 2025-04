Erste Erkenntnisse nach dem Brand Zukunft des „Vergölst“-Standort in Trossingen steht in den Sternen

Was einst eine funktionierende Werkstatt war, liegt nun in Trümmern: Ein verheerender Brand verwüstete die „Vergölst“-Filiale in Trossingen. Wie geht es für den Standort und seinen Bestandskunden weiter? Die Zukunft bleibt ungewiss.