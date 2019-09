Bodensee Königin Silvia von Schweden besucht Mainau

Konstanz - Königin Silvia von Schweden ist am Dienstag zu Besuch am Bodensee. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Stiftung «Mentor International». Die Königin hatte die Organisation zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 1994 mit der Weltgesundheitsorganisation WHO gegründet. Die Stiftung ist weltweit tätig und hat ihren Sitz auf der Insel Mainau.