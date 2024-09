1 In der Konstanzer Innenstadt ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. (Archivbild) Foto: IMAGO/bodenseebilder.de/IMAGO/bodenseebilder.de

In Konstanz kommt es am Abend zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann flüchtet mit einem E-Roller in Richtung Schweiz. Er soll bewaffnet sein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.









Link kopiert



In einem Hotel in Konstanz ist es am frühen Abend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 19-Jähriger sei mit einem E-Roller in Richtung Kreuzlingen (Schweiz) geflüchtet, der Mann soll bewaffnet sein, wie die Polizei mitteilte.