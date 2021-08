1 Auch Schwenningens Stürmertalent David Cerny (rechts) tat sich schwer gegen die gute Abwehr der SC Rapperswil-Jona Lakers. Foto: Sigwart

Die Schwenninger Wild Wings haben das Finale um den Bodensee-Cup am Samstag in Kreuzlingen gegen den Schweizer Erstligisten SC Rapperswil-Jona Lakers mit 2:5 (1:2/0:1/1:2) verloren.

Insgesamt konnten die Schwenninger nicht an ihre gute Leistung am Freitag gegen Langnau in diesem Finale anknüpfen. Dazu kassierten die Wild Wings zu viele Strafen, teilweise davon auch sehr umstrittene.

Niederlage kein Rückschlag

Schwenningens Trainer Niklas Sundblad wollte die Niederlage nicht zu hoch aufhängen. "Wir hatten auch schwere Beine. Natürlich haben wir auch zu viele Strafen kassiert. Insgesamt war es aber ein gelungenes Wochenende für uns. Wir arbeiten hart weiter und wollen beim Saisonstart voll da sein."

Der Wild-Wings-Coach hatte seine Reihen im Vergleich zum Freitagsspiel gegen Langnau (4:0) nicht verändert. Doch wie geplant, stand im Finale Marvin Cüpper für Joacim Eriksson zwischen den Pfosten.

Effektive Eidgenossen

Die Wild Wings, angefeuert von rund 800 Fans, begannen gut und hatten durch Max Görtz (2.) ihre erste Chance. Dann kassierte der DEL-Ligist allerdings in der ersten Druckphase der Schweizer das 0:1 durch Benjamin Neukom (11.). Und nur 29 Sekunden später stand es 0:2, als Roman Schlagenhauf für die Eidgenossen traf. In doppelter Überzahl antworteten die Schwenninger (16.) mit dem 1:2-Anschlusstreffer von Colby Robak, der mit einem deftigen Schlagschuss SCRJ-Keeper Melvin Nyffeler überwunden hatte.

Wild Wings nicht frisch

Auch im zweiten Drittel fehlte den Wild Wings dieses Mal die spielerische Leichtigkeit, mit der sie noch am Vorabend Langnau deutlich besiegt hatten. Als Daniel Pfaffengut auf der Strafbank saß, stellte Dominic Lammer (36.) das 3:1 her.

Im Schlussabschnitt schafften die Neckarstädter in Unterzahl durch Travis Turnbull (45.) den 2:3-Anschluss. Nur zwei Minuten später kassierten die Schwenninger jedoch in Unterzahl das 2:4 durch Leandro Profico. Insgesamt gab es bei den Strafen einige strittige Entscheidungen.

Mit einem sehenswerten Move im Schwenninger Slot erzielte der Rapperswiler Roman Cervenka in der 51. Minute das 5:2 für die Schweizer. Es war die Entscheidung.

Für die Wild Wings steht am kommenden Samstag (14.30 Uhr) der letzte Test daheim vor Zuschauern gegen Augsburg an.