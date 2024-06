1 Klappt die Bergung der „Säntis“ im dritten Versuch? Foto: dpa/Schiffsbergeverein

Kehrtwende am Bodensee: Nach zwei Fehlversuchen wurde die Bergung des Dampfschiffs „Säntis“ eingestellt. Nun wollen die Verantwortlichen doch einen neuen Versuch wagen.









Die Bergung des historischen Dampfschiffs „Säntis“ vom Grund des Bodensees soll nun doch fortgesetzt werden. Man wolle einen dritten Versuch wagen, teilte der Schiffsbergeverein am Samstag in Romanshorn in der Schweiz mit. Dazu habe man sich aufgrund der überwältigenden Resonanz aus der Bevölkerung entschieden.