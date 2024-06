Zwischen Baiersbronn und Pfalzgrafenweiler wird in den kommenden Wochen der Wald gekalkt. In den zu kalkenden Waldgebieten kommt es während der Ausbringungsarbeiten zu Wegesperrungen.

Der Wald zwischen Baiersbronn und Pfalzgrafenweiler wird ab Montag, 1. Juli, gekalkt. Darüber informiert das Kreisforstamt in einer Pressemitteilung.

Zwei Hubschrauber und ein Unimog mit speziellem Gebläseaufsatz werden von Baiersbronn und Pfalzgrafenweiler aus starten und aufeinander zu arbeiten. So werden Flächen von ForstBW, im Kommunalwald und im Privatwald auf den Gemarkungen Baiersbronn, Grüntal, Untermusbach, Wörnersberg und im Gemeindegebiet von Pfalzgrafenweiler bearbeitet, heißt es weiter. Je nach Wetterlage wird die Bodenschutzkalkung bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen. Während der Kalkung wird der Waldzutritt aus Sicherheitsgründen eingeschränkt sein. In den zu kalkenden Waldgebieten kommt es während der Ausbringungsarbeiten zu Wegesperrungen.

Helikopter unterwegs

Waldbesucher sollten die Sperrhinweise laut Kreisforstamt beachten, denn es ist mit einem erhöhten Lkw-Verkehr aufgrund der Materialanlieferungen sowie gelegentlich mit herabfallenden Klumpen verbackenen Kalkstaubs aus dem Streukübel des Helikopters zu rechnen. Auch wird es zu einer gewissen Staubentwicklung kommen. Schon der nächste Regenschauer werde den Kalkstaub aber in den Boden spülen. Eine gesundheitliche Gefährdung für Menschen durch das Kalkmaterial bestehe nicht.

Die Ausbringung von gemahlenem Dolomitgestein (Kalzium-Magnesium-Karbonat) wirkt der Bodenversauerung durch menschlich verursachte Schwefeldioxideinträge entgegen, heißt es in der Mitteilung.

Waldboden kann wieder mit Nährstoffe speichern

Die dadurch entstandene Erhöhung des pH-Wertes führt dazu, dass Waldböden wieder mehr Nährstoffe speichern und bereitstellen können, weniger Schadstoffe wie Schwermetalle und Nitrat in das Grundwasser ausgewaschen werden und dient der Verbesserung der Vitalität der Bäume. Somit trage die Bodenschutzkalkung dazu bei, Wälder für die Herausforderungen des Klimawandels zu rüsten. Der Schwarzwald und seine Waldböden erfüllen viele Funktionen wie Wasserfiltration, Rohstofflieferung, CO2-Bindung und -Speicherung als auch die Erholungsfunktion.

Als Boden des Jahres 2024 ausgezeichnet

Unter anderem wegen dieser Eigenschaften wurde der Waldboden als Boden des Jahres 2024 ausgezeichnet. Jedoch werden diese Funktionen durch den Klimawandel und die damit verbundenen Trockenjahre beeinträchtigt.

Die Europäische Union fördert die Bodenschutzkalkung für Waldbesitzer von Betrieben unter 30 Hektar mit 100 Prozent der entstehenden Nettokosten. Waldbesitzer von Betrieben über 30 Hektar werden mit 90 Prozent der Nettokosten gefördert, heißt es außerdem.