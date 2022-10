So geht es mit dem neuen Feuerwehrhaus in Alpirsbach weiter

2 Das Hetal-Gelände könnte als möglicher Standort für das Feuerwehrhaus in Frage kommen. Foto: Frey

Die Feuerwehr in Alpirsbach wartet schon lange auf ein neues Feuerwehrhaus – als Standort kommt das Hetal-Gelände in Frage. Dort liegen jetzt Grenzwertüberschreitungen vor – ist das wieder ein Rückschlag für das Projekt?















Alpirsbach - Seit Monaten wird über das neue Feuerwehrhaus in Alpirsbach diskutiert. Nachdem der Bahnhof als Standort durch einen Bürgerentscheid ausgeschlossen wurde, rückt das Hetal-Gelände für den Bau in den Fokus. Aber bevor mit der Planung begonnen werden kann, muss der Boden untersucht werden – diese Untersuchung dauerte Monate an. Jetzt steht das Ergebnis fest.