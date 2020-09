Bodelshausen Unfall mit BMW: Wer saß am Steuer?

Kurz vor zwei Uhr geriet ein mit den drei jungen Männern im Alter von 15, 16 und 18 Jahren besetzter BMW M4 in einer Linkskurve der Bahnhofstraße bei hoher Geschwindigkeit mit dem rechten Vorderrad gegen eine Verkehrsinsel. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Sportcoupé, das in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Geländer durchbrach und nach rund 15 Metern gegen mehrere Bäume prallte. Anschließend kam der Pkw in einem rund vier Meter tiefer gelegenen Graben zum Stillstand.