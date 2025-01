Bochumer DFB-Einspruch: Feuerzeug-Eklat: Was sagt Torwart Drewes vor Sportgericht?

2 Bochums Keeper Patrick Drewes hält das Feuerzeug hoch, das ihn getroffen hat. Foto: Andreas Gora/dpa

Der Feuerzeugwurf vom Spiel Union - Bochum hat für viel Aufregung in der Bundesliga gesorgt. Jetzt setzt sich das DFB-Sportgericht damit auseinander.









Frankfurt/Main - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes beschäftigt sich an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) in Frankfurt/Main in einer mündlichen Verhandlung um den Einspruch des VfL Bochum gegen die Wertung des Spiels beim 1. FC Union Berlin (1:1). Der Bochumer Torwart Patrick Drewes war von einem Feuerzeug getroffen worden und konnte nicht weiterspielen. Der VfL hofft nun nachträglich auf drei Punkte.