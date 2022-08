2 Die Solisten von "Keine Stille Stunde" begeistern das Publikum. Foto: Holzer-Rohrer

Die Original Schwarzwälder Musikanten und Christoph Gleichauf mit seiner Blaskapelle "Keine stille Stunde" zogen die Menschen in Massen in den Bochinger Biergarten.















Oberndorf-Bochingen - Vor ein paar Tagen wurde das Bochinger Biergartenfest eröffnet. Am Dienstag und Mittwoch kamen gleich zwei Spitzenkapellen – das war ein Novum des Veranstalters. So hochkarätige Musik zum Nulltarif, das lockte Gäste aus weitem Umkreis an. "Für dieses Event sind wir die 120 Kilometer nach Bochingen gerne gefahren", sagten vier Freunde, die längst vor Programmbeginn keinen Sitzplatz mehr ergattern konnten.

Doch man wusste sich zu helfen. Menschentrauben um Bierbrunnen und an den Stehtische, Gruppenbildungen neben und hinter Schafstall und Backhaus, Zaungäste dicht gedrängt, und als nichts mehr ging, ließ man sich einfach auf der Wiese nieder.

Angetan von der Premiere

Der Gedanke, einen Hochkaräter ins Programm einzubauen, wurde 2017 und 2018 mit Mathias Gronert und "Egerländer Gold" verwirklicht, die sich aber im Folgejahr auflösten. Doch das neue Markenzeichen der Großveranstaltung war geschaffen, das im Folgejahr von Christoph Gleichauf mit "Keine Stille Stunde" bedient wurde.

Er zeigte sich so angetan von seiner Premiere, war voll des Lobes für ein Umfeld, in dem es so viel Spaß mache, zu musizieren, weshalb er 2019 auch gleich zusagte, wiederzukommen.

Neue Formation

Auch Mathias Gronert hatten seine beiden Gastspiele in "so einzigartiger Atmosphäre" tief beeindruckt, weshalb er auch gerne zurückkommen wollte mit den "Original Schwarzwälder Musikanten", einer neuen Formation, die sich in den pandemischen Jahren als Gemeinschaftsprojekt von Mathias Gronert, Michael Maier und Andreas Maier entwickelt hatte.

Allesamt erfahrene und aus diversen Spitzenkapellen der Szene bekannte Musiker hatten sich zusammengetan, um über Online-Konzerte den Anschluss zu halten. Fortan spielten sie "live, ohne Netz und doppelten Boden" und waren zwei Jahre auf "Youtube" präsent. 500 000 Aufrufe veranlassten dann zur Weiterführung des Ensembles, das so nicht geplant war.

"Besser geht’s nicht"

Besetzungstechnisch angelehnt an ihr musikalisches Vorbild Ernst Mosch, spielten sie Bekanntes von ihm und Rolf Schneebiegl. Nicht zu kurz kamen auch unbekanntere und verschollene Blasmusik-Schätze.

Gespickt wurde das Ganze durch Eigenkompositionen, hervorragenden solistischen Einlagen sowie Gesang von Elke Karr und Michael Maier in einer bestechend authentischen Weise.

"Besser geht es nicht", meinte Ortsvorsteher Martin Karsten und sprach die Perfektion der acht Instrumentalisten an und zugleich die Stimmung der Gäste, die von Anfang bis Ende mitgingen, mitklatschten und ihrer Begeisterung in Zurufen Ausdruck gaben.

Besondere Atmosphäre

Eine Open-Air-Veranstaltung sei zwar immer eine Herausforderung, doch in dieser Atmosphäre auftreten zu dürfen, sei etwas ganz Besonderes – sagte Gronert im Gespräch. Zudem sei es für die Musiker reizvoll, vor fachkundigem Publikum zu spielen, das die Szene kenne. Vor dem Veranstalter ziehe er den Hut, denn man gehe auch ein großes Risiko ein.

"Ein Wahnsinnsabend" – so fasste Michael Maier aus Sicht des Akteurs das Erlebnis zusammen. In einem Industriegebiet auf ein solches Flair zu treffen, das sei für ihn unvorstellbar gewesen.

"Keine Stille Stunde" mit unbändiger Leidenschaft

Und wer gedacht hatte, diese überwältigende Gästezahl sei nicht zu toppen, der sah sich am Mittwochabend eines Besseren belehrt, als Christoph Gleichauf dem Namen seiner Blaskapelle "Keine Stille Stunde" alle Ehre machte.

Die Blasmusikparty der jungen, mit unbändiger Leidenschaft spielenden Hobby- und Amateur-Musiker spannte den Bogen von der böhmischen und mährischen Blasmusik über moderne Titel, alte Gassenhauer und unvergessenen Melodien vom König der Blasmusik, Ernst Mosch, bis zu topaktuellen Hits.

Interessante Eigenkompositionen

Für zusätzliche Bereicherung sorgten hochmotivierte Solisten, das Gesangsduo Carina und Stefan Blenkle und Titel, bei denen man mit dem Publikum interagierte. Nicht zuletzt aber waren es interessante Eigenkompositionen und besondere Akzente, welche die Individualität der Blaskapelle unterstrich.

Immer wieder brandete spontaner Beifall auf, die Solisten durften gar ohne Zugabe nicht wieder an ihre Plätze zurück, und mit Nachdruck wurde die Kapelle gehindert, die Bühne zu verlassen.

Worte können diesem Zusammenspiel von Musik und Stimmung in einem so speziellen Ambiente kaum gerecht werden, man musste es einfach erlebt haben.