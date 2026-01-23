Bochinger auf der Walz: Erik Seimel geht drei Jahre auf Wanderschaft

Ohne Handy, Internet oder Geld begibt sich Erik Seimel aus Bochingen auf eine drei Jahre währende Wanderschaft, bei der der Handwerksgeselle viel erleben wird.
Von Emotionalität geprägt war der Abschied der Bochinger von dem jungen Handwerksgesellen Erik Seimel, der sich vor wenigen Tagen auf die Walz begeben hat, bereit sich den Herausforderungen eines Lebens auf der Wanderschaft zu stellen. Damit zählt er zu den weniger als 0,5 Prozent der Handwerksgesellen, welche die Walz als „einzigartige persönliche und berufliche Entwicklungschance“ nutzen.