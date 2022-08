4 Das achte Bochinger Biergartenfest ist eröffnet. Ortsvorsteher Martin Karsten und Bürgermeister Hermann Acker stoßen mit den Bürgern an. Foto: Holzer-Rohrer

Einen wunderschönen Auftakt bescherte die Trichtinger Bauernkapelle der achten Auflage des Bochinger Biergartenfestes am Wochenende.















Oberndorf-Bochingen - Und sie machten wirklich einen richtig guten Job, zogen alle Register blasmusikalischer Möglichkeiten und überzeugten mit einer variationsreichen Performance.

Mittendrin war Sängerin Aline, die mit ihrer Stimme die Zuhörer in ihren Bann zog. Sie war zu hören im Duett mit dem Dirigenten Wilfried Zimmermann, ihrem Vater Alois Frommer und zu fortgeschrittener Stunde auch ganz spontan mit dem Bochinger Ortsvorsteher Martin Karsten – eine Improvisation, die den Gästen gefiel.

Nähe zum Publikum

Die Musiker suchten die Nähe zum Publikum, verließen die Bühne, spielten im Biergarten. "Ihr habt die Besucher mitgenommen, ja mitgerissen" – in diesen Worten nahm OV Martin Karsten die Stimmung auf, die die Trichtinger Bauernkapelle zu erzeugen wusste. Der Funke hörte nicht auf, überzuspringen, die Aufmerksamkeit war ungebrochen. Im Mitsingen und Mitklatschen wurde die Musik unterstützt, ja verstärkt, was Dirigent Wilfried Zimmermann in die Aussage packte, dass es einfach nur schön sei, hier den Auftakt spielen zu dürfen – und das nun schon seit der Premiere im Jahre 2013.

Obwohl die Verantwortlichen in den Tagen zuvor unverhältnismäßig oft die Wetter-App aufgerufen hatten, zeigte sich Karsten trotz bedecktem Himmel überzeugt, dass kein Regen die Feststimmung trüben werde, was die Besucher, die schon vor dem Fassanstich sehr zahlreich Platz genommen hatten, zu gerne glauben wollten.

Verlässliche Größe

Beim Blick über das Festgelände drückte Bürgermeister Hermann Acker seine Freude aus, vor einer solchen Kulisse das "Oberndorfer Bürgerfest" eröffnen zu dürfen. Die Schirmherrschaft lasse sich gut übernehmen, wenn man nicht gefordert sei, erklärte er in humoriger Weise und verwies ganz ernsthaft auf den beispiellosen Einsatz der Bochinger als verlässliche Größe.

Weit über die Stadtgrenzen hinaus rede man von dieser tollen Veranstaltung, in der sich ein so hohes Einsatzpotential bündle. Er sprach von der Euphorie des Festausschusses, der dieses Event trage und gleichzeitig beflügle. Seinen Dank wollte er nicht an Namen knüpfen, er war an jeden gerichtet, der das Räderwerk der Organisation und Durchführung am Laufen halte.

Biraböhmische Blasmusik

Nach dem Fassanstich und dem Prosit auf die Gemütlichkeit ging es beschwingt in die Abend- und Nachtstunden. Am Aufhören wurde die Trichtinger Bauernkapelle mehrfach gehindert, und noch bevor der letzte Ton einer Zugabe verklungen war, wurde die nächste lautstark gefordert, stellte sich auf die Bänke, um der Bitte Nachdruck zu verleihen.

Den so dringend benötigten Regen ließ Petrus dann am Samstagmorgen fallen, und just zum Festbeginn mit den Biraböhmischen Blasmusik aus Schömberg ließ sich die Sonne und wiederum zahlreiche Besucher sehen.

Auf dem Biergartenfest zu spielen, zählte schon seit Längerem zu ihrem Wunschauftritten, doch bis zum Ausbruch der Pandemie waren kaum Kapazitäten frei. Mit einem Repertoire, das Festzeltmusik, Soloparts und Gesang in sehr ansprechende Verbindung bringt, gelang ihnen ein überzeugender Einstieg in eine neue Region, die bislang nicht zu ihrem Auftrittsgebiet gezählt hat.

Am Samstagabend übernahmen dann die Dauchinger Saustallmusikanten das musikalische Zepter. Auch sie feierten Premiere im voll besetzten Biergarten.