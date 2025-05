Der Verein Rot-Weiß Ebingen kann und will nicht nur Fußball spielen: Am Maifeiertag hat er seine Boccia-Bahn eröffnet.

Wer im Vereinsheim des Fußballvereins Rot-Weiß Ebingen künftig verweilt, bekommt nicht nur etwas zu essen und kühle Getränke, sondern auch Unterhaltung geboten: die Möglichkeit, zu spielen.

„Wir wollen mehr bieten als Fußball“, erklärt Vorsitzender Michael Schleich, der in seinem Brotberuf am Vereinsheim der TG Schömberg zu tun und dort entdeckt hatte, dass es eine Boccia-Bahn gibt, die gut ankommt. Als begeisterter Camper kennt er das beliebte Spiel, mit dem sich schon Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, seine knappe Freizeit versüßt hat, auch von einem Campingplatz in Österreich. Warum also nicht nachmachten? – So fragte sich Schleich, dessen Vorschlag im FV Rot-Weiß auf offene Ohren stieß.

Ab sofort fliegen die Kugeln vor dem Vereinsheim des FV Rot-Weiß Ebingen, dem Naturfreundehaus beim Waldheim. Foto: Karina Eyrich

Mit viel Eigenleistung ist es den Mitgliedern gelungen, die Boccia-Bahn zu bauen, die mit Holzplanken umrandet und mit einem Gemisch aus Splitt und Sand gefüllt ist. 20 mal vier Meter groß, bietet sie auch kräftigen Weitwerfern Raum genug, sich zu verausgaben, wenngleich das Ziel bekanntlich in der Mitte liegt: Ein kleiner Ball, so groß wie ein Ping-Pong-Ball, steckt dort im Boden, und die Spieler versuchen, ihre Boccia-Kugeln so zu werfen, dass sie möglichst nahe am Ziel-Ball landen.

Nutzung kostenlos – „Revanche“ willkommen

Wer keine Boccia-Kugeln besitzt, muss dennoch nicht aufs Spielen verzichten: „Gegen 30 Euro Pfand“ – die silbernen Rundstücke sind teuer in der Anschaffung – „kann jeder im Vereinsheim Kugeln leihen“, betont Schleich. „Wer Kugeln hat, darf aber natürlich auch damit spielen.“

Dankbar ist der Vorsitzende für die hohe Motivation, mit der die Mitglieder – wenngleich nicht alle knapp 500 – beim Bau mit angepackt haben, vor allem die hochmotivierten Jugendspieler. Außerdem habe die Firma Flad Bau aus Margrethausen das Vorhaben unterstützt.

Boccia-Kugeln leihen gegen 30 Euro Pfand

Wenn das Vereinsheim offen ist – an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wie dem 1. Mai ab 10.30 Uhr – sowie nach Absprache können Besucher Kugeln leihen, aber auch außerhalb dieser Zeiten mit eigenen Kugeln spielen. Dass die Nutzer die Bahn pfleglich behandeln, hoffen die Rot-Weißen selbstredend. Und dass sie sich beim Verein für das kostenlose Nutzen der neuen Attraktion revanchieren, indem sie im Vereinsheim etwas konsumieren, natürlich auch – daraus macht Schleich kein Hehl.

Die Eröffnung gefeiert haben die Rot-Weißen mit einem Weißwurstfrühstück. Konrad Adenauer hat in Spielpausen vermutlich eher Antipasti genascht: Er hat Boccia in seiner Sommerresidenz Villa La Collina gespielt, und die lag in Italien, am schönen Comer See.