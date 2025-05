Bobbycar-Rennen in Albstadt: Das Erfolgsgeheimnis des Siegers – und viele drollige Bilder

Bobbycar-Rennen in Albstadt

62 Die Rennen der Minis und der Juniors zogen die meisten Zuschauer an beim zweiten Bobbycar-Rennen in Albstadt, das diesmal als Bentley-Cityrace firmierte. Foto: Karina Eyrich

Ein neues Wort hat Citymanager Ulrich Daum am Sonntag beim zweiten Bobbycar-Rennen in der Marktstraße, dem ersten Bentley-Cityrace, gelernt. Ein Vorjahressieger hat erneut die Konkurrenz platt gemacht und der Moderator hat jetzt Fusseln am Mund.









Ein „Muggaseggele“ – jetzt weiß Ulrich Daum auch, was das ist. Denn so viel hat manchen Fahrern gefehlt, um beim zweiten Bobbycar-Rennen in der Ebinger Innenstadt, das erstmals unter dem Namen „Bentley Cityrace“ firmierte, gerade noch gefehlt, um die Spitze des Treppchens zu erobern.