Schon bei der zweiten Auflage geht das Bobbycar-Rennen, das 2024 in Albstadt Premiere gefeiert hat, in Serie. Die Veranstalter – das Citymanagement Albstadt und der Sicherheitsdienstleister BeSave – erhoffen sich durch Synergieeffekte breitere Wirkung.

Weiterentwickeln wollen das Citymanagement Albstadt mit Ulrich Daum und BeSave das Bobbycar-Rennen, das im März 2024 für reichlich Furore gesorgt hatte.

„Damals war Sebastian Büchert, Geschäftsführer der Hechinger Firma Bentley InnoMed, mit seinen Kindern da“, berichtet Daum, und habe die Erfinder des neuen Frequenzbringers für die Ebinger Innenstadt darauf angesprochen, sie unterstützen zu wollen.

So heißt das zweite Rennen am Sonntag, 4. Mai, also „Bentley Cityrace“ – ebenso wie das tags zuvor in Hechingen. Während in der Zollern-Stadt schon die schnellsten Fahrer ermittelt werden, beginnt am Samstag, 3. Mai, um 17 Uhr – nach dem Wochenmarkt – das freie Training auf der abschüssigen Marktstraße, bei dem ebenfalls schon Zuschauer willkommen sind.

„The Dewy Lilies“ rocken die Fahrer-Party

Eine Streetfood-Meile ist rund um den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz aufgebaut, wo die Band „The Dewy Lilies“ ab 19 Uhr rockt – die Musiker um die Sängerin Verena Rissel fallen ebenfalls unter die Überschrift „Frequenzbringer“: Wo sie spielen, steppt der Bär.

So werden das Kinderprogramm am Samstagnachmittag und die Fahrernacht zur Brücke zwischen dem Trainingstag und dem eigentlichen Renntag, an dem die Starter aller Altersgruppen ab 11 Uhr sukzessive auf die Strecke gehen: Minis, Rookies, Juniors, „Jung & Wild“ sowie Erwachsene dürfen nicht nur mit Bobbycars, sondern mit Rutschautos aller Hersteller, die sich durch Anschubsen oder Gefälle fortbewegen, fahren. Allerdings müssen alle Teilnehmer einen Helm tragen, der sich unter dem Kinn schließen lässt. Fünf Euro Startgebühr zahlen Erwachsene, 2,50 Euro Kinder.

Diesmal kann keiner vorher „durchrutschen“

Wie bei der Premiere treten immer maximal vier Teilnehmer gegeneinander an, und damit keiner zu schnell startet wie im Finale 2024, wird ein Keil an der Startrampe – sie steht zwischen Volksbank und Citymanagement – installiert, der die Fahrer bis zum Startschuss blockiert. Tunen dürfen diese ihre Rutsch-Fahrzeuge übrigens – innerhalb gewisser Grenzen: Das genaue Regelwerk ist, ebenso wie die Anmeldung, im Internet zu finden unter der Adresse https://cityrace.fun.

Einen Tick zu früh losgerutscht war beim Finale 2024 Matthias Strähler (links), der zwar zuerst ins Ziel kam, den Sieg aber dem Zweitplatzierten Timo Krebs (rechts) überließ: Zu Pannen beim Start soll es diesmal nicht mehr kommen. Foto: Eyrich

„Während es auf der kurvigeren Hechinger Strecke darauf ankommt, gut zu lenken, ist es auf unserer geraden Strecke wichtig, schnell zu sein“, sagt BeSave-Chef Martin Braun. Gewicht sei auf der Gefällstrecke hilfreich, doch mehr als 135 Kilogramm dürfen Fahrer und Fahrzeug zusammen nicht auf die Waage bringen.

Eine Art TÜV wird Gewicht und Fahrzeuge auf Einhaltung der Regeln überprüfen. Außerdem gibt es diesmal ein großes Fahrerlager in der Oberen Vorstadt – und für Kurzentschlossene Leih-Bobbycars. „Wir haben sogar schon Anmeldungen aus dem Stuttgarter Raum und aus Oberschwaben“, freuen sich Daum und Braun, und Christine Seizinger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, fügt mit Blick auf die Hechinger Premiere hinzu: „Wir sollten viel öfter als Region insgesamt denken!“

„Gemeinsam wächst die Reichweite“

Wer in Hechingen Spaß habe, komme vielleicht am nächsten Tag auch nach Albstadt – zusätzlich zu jenen, die 2024 schon erlebt haben, wie viel Spaß das Rennen macht. Deshalb soll eine ganze Renn-Serie daraus entstehen. „So erhöhen wir die Reichweite deutlich“, betonen die Veranstalter, die für alle Kinder Medaillen und für die Schnellsten auch Pokale bereithalten.

Jetzt muss nur noch das Wetter passen – 2024 hatte es in der Nacht vor dem Rennen geschneit.