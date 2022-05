1 BMW-Modelle aller Reihen sind am 5. Juni in der Balinger Innenstadt zu sehen. Foto: Wäschle

BMW-Fahrzeuge aller Reihen und jeden Alters: Am 5. Juni findet in der Balinger Innenstadt ein großes Treffen statt.















Balingen - BMW-Fans aufgepasst: In der Balinger Innenstadt findet am Sonntag, 5. Juni, von 10 bis 16 Uhr erstmals das Marktplatz-Classic statt. Dazu erwartet werden zahlreiche Old- und Youngtimer der Bayerischen Motorenwerke, deren Eigentümer kommen aus dem Kreis und von weiters her angefahren und zeigen ihre Schätze.

Eigentümer stellen Fahrzeuge vor

Von der Isetta bis zum Technologieträger, dem E31, sind laut Ankündigung der Veranstalter viele Modelle vertreten. Auf dem Marktplatz in der Stadtmitte erwartet die Besucher auf verschiedenen Inseln die Geschichte aller Baureihen. Einige davon sind über 30 Jahre alt. Die Eigentümer stehen parat und zeigen ihre Fahrzeuge den Interessenten. Zudem wird zu jeder vollen Stunde eine Fahrzeuggruppe vorgestellt.

Programm für Kinder

Für Kinder gibt es ein kostenloses Fotoshooting in einem der besonderen Fahrzeuge. Das Bild kann gleich mitgenommen werden. Auch ein Maltisch steht zum Zeitvertreib parat. Ein Besuch in der Fußgängerzone lohne sich also für Groß und Klein, sagt Daniel Wäschle vom Veranstalterteam.

Wer sein Fahrzeug ebenfalls ausstellen möchte, kann sich anmelden – per E-Mail an rapp.tobi@t-online.de oder d.waeschle@web.de; die Zahl der Plätze ist begrenzt.