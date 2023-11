Vier Schwerverletzte nach Alkoholfahrt in Dornstetten

1 Vier junge Menschen wurden bei einem Unfall im Kreis Freudenstadt schwer verletzt. (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen nahe Hallwangen von der Straße abgekommen. Er und drei weitere Insassen wurden schwer verletzt.









Nach bisherigen Kenntnisstand war der 19-jährige BMW-Fahrer gegen 02.30 Uhr von Pfalzgrafenweiler in Richtung Hallwangen unterwegs. In einer Linkskurve kam er offenbar geradewegs von der Straße ab, fuhr in den Wald, wo er mehrere Bäume streifte und letztlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.