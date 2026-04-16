BMW Open: Zverev erreicht Viertelfinale bei Tennisturnier in München

Nach dem Stotterstar ins Heimturnier bewältigt der deutsche Tennisstar seine zweite Aufgabe problemlos. Zwei Fußballstars des FC Bayern haben auf der Tribüne ihren Spaß.
München - Alexander Zverev steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von München. Der Weltranglistendritte bezwang Gabriel Diallo aus Kanada problemlos mit 6:1, 6:2. Nach seinem Zittersieg zum Beginn des Sandplatzevents ließ der 28 Jahre alte Hamburger diesmal keine Zweifel am Erfolg aufkommen. "Ich habe meinen Job gemacht", resümiert er. In der Runde der besten Acht trifft Zverev nun auf Francisco Cerundolo aus Argentinien.