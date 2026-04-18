Alexander Zverev hätte mit seinem vierten Titel Rekordchampion in München werden können. Daraus wird nichts: Der beste deutsche Tennisprofi ist in seinem Halbfinale chancenlos.
München - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier von München den Finaleinzug und damit die Chance auf den Rekordsieg verpasst. Der beste deutsche Tennisspieler unterlag im Halbfinale einem famos aufspielenden Flavio Cobolli mit 3:6, 3:6. Gegen den Davis-Cup-Sieger aus Italien fand Zverev vor 6.500 Zuschauern auf dem Center Court der BMW Open kein Mittel. Der gebürtige Hamburger kassierte in diesem Jahr bei seiner fünften Halbfinalteilnahme auf der ATP-Tour - das gelang keinem anderen Profi - seine fünfte Niederlage.