BMW-Lenkräder in VS gestohlen

1 Diebe haben es in der Region derzeit auf BMW-Lenkräder abgesehen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mehrere Fälle von Lenkrad-Diebstählen in VS und der Region haben Autofahrer aufgeschreckt. Die Diebe haben es insbesondere auf BMWs abgesehen. Warum? Und wie kann man sich schützen? Experten klären auf.









In St. Georgen, in Triberg und zuletzt in Villingen-Schwenningen – in der Region waren Diebe unterwegs, die es auf ein ganz bestimmtes BMW-Autoteil abgesehen hatten: das Lenkrad.