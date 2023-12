BMW-Händler AHG: Deshalb schließt das Gebrauchtwagen-Center in Lahr

1 Künftig nur noch einmal in Lahr: Das Gebrauchtwagen-Center der Autohandelsgesellschaft AHG ist Geschichte. Foto: Bender

Das Gebrauchtwagen-Center des BMW- und Mini-Händlers ist seit einem Monat dicht. Was mit dem Gelände passiert, ist noch unklar. Das Geschäft in der Dinglinger Hauptstraße soll bleiben.









Link kopiert



Jahrelang reihten sich im Gebäude und auf dem Parkplatz Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange, seit einigen Wochen ist das AHG-Gelände in der Freiburger Straße verwaist. Nach offiziellen Angaben gibt die Autohandelsgesellschaft aus Horb – einer der führenden BMW- und Mini-Händler in Deutschland – ihren Lahrer Gebrauchtwagen-Standort zum 1. Januar auf. Tatsächlich läuft der Betrieb schon länger nicht mehr, wie auf einem Papier an der Tür zu lesen ist: Das Geschäft ist bereits seit November „dauerhaft geschlossen“.