1 Die L415 musste kurzzeitig gesperrt werden. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall auf der L 415 nahe Brittheim schwer verletzt worden.

Rosenfeld-Brittheim - Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer von Brittheim in Richtung Oberndorf am Neckar. Kurz nach dem Ortsausgang überholte er in einer Kurve einen Linienbus. Während des Überholvorgangs kam ihm eine 17-jährige Motorradfahrerin ordnungsgemäß auf ihrer Fahrbahn entgegen. Trotz Ausweichmanöver kam es zwischen dem BMW und dem Motorrad zur Kollision.

Die 17-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Polizei kassiert Führerschein

Beim Versuch, dem entgegenkommenden Zweirad auszuweichen, touchierte der BMW beim Wiedereinscheren den Linienbus.

Das Motorrad wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Die L415 musste kurzzeitig gesperrt werden. Gegen den 20-jährigen Fahrer des BMW wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei behielt seinen Führerschein noch vor Ort ein.