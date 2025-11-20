Bluttat in Rosenheim: Mann sticht 14-Jähriger Küchenmesser in den Oberschenkel

Der mutmaßlich alkoholisierte Mann will von der Jugendlichen am frühen Abend in der Rosenheimer Innenstadt Geld und Zigaretten - sie läuft davon, wird aber eingeholt.
Ein unbekannter Mann hat in der Rosenheimer Innenstadt eine 14-Jährige mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Als die Polizei eintraf, steckte das Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 10 Zentimetern noch im Oberschenkel der Jugendlichen, wie die Beamten mitteilten. Sie wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.