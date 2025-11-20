Bluttat in Rosenheim: Mann sticht 14-Jähriger Küchenmesser in den Oberschenkel

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass der unbekannte und als etwa 30 Jahre alt beschriebene Mann die 14-Jährige am frühen Abend ansprach und um Geld und Zigaretten bat. Als die Jugendliche ablehnte und wegging, verfolgte sie der Mann. Sie versuchte wegzulaufen, wurde aber von einem mutmaßlich geworfenen Gegenstand getroffen und kurz darauf eingeholt. Der Mann soll der 14-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und gesagt haben: „Du kommst mit mir!“. Die junge Frau wehrte sich und wurde in den Oberschenkel gestochen. Der Täter flüchtete.