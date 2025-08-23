Bluttat in NRW: Polizei warnt vor Todesschützen von Menden - Fahndung läuft

Ein Mann schießt zwei andere Männer nieder und flieht. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe - und warnt.
Menden - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann im sauerländischen Menden ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. In der Nacht veröffentlichte die Polizei ein Foto des 40-jährigen Verdächtigen und bat um Hinweise zu dessen Aufenthaltsort. Zugleich warnte die Polizei, der Mann könne bewaffnet sein, eine Kontaktaufnahme solle vermieden werden. Motive und Hintergründe der Bluttat waren zunächst unklar.