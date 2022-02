Fasnetsmontag und -dienstag Narrensprung in Rottweil findet statt

Es wird einen Narrensprung geben. Das hat die Narrenzunft am Mittwochabend ihren Mitgliedern in einem Brief mitgeteilt. Allerdings wird nur eine kleine Zahl in den Genuss kommen, d’Stadt nab jucken zu dürfen, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.