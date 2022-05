Bluttat in Hechingen

1 Blick in den Saal des Hechinger Landgerichts: Dort wird die Anklage wegen versuchten Mords gegen den Österreicher verhandelt. Foto: Frey

Ein 55-jähriger Österreicher ist vor dem Hechinger Landgericht angeklagt. Er soll auf seine Haigerlocher Lebensgefährtin vor einem Hechinger Hotel im Auto mehrfach eingestochen haben. Vor Gericht zeigte er Reue und ist über seine Tat bestürzt.















Hechingen - Fünf Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. Die Anklage gegen den 55-jährigen Innsbrucker lautet auf versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Geschädigte, die als Nebenklägerin auftritt, hat sich noch nicht vollständig von ihren Verletzungen erholt und schilderte die Tat. Zunächst aber ließ der Angeklagte eine Erklärung über seine Verteidiger abgeben.

Angeklagter kann sich Tat "nicht erklären"

Demnach war er 17 Jahre mit der Geschädigten liiert. Sie sei in seinem Touristik-Unternehmen angestellt gewesen. "Wir haben uns von Anfang an verstanden und sie hat mich fasziniert, da sie eine liebenswürdige Frau ist." Der Erfolg der Firma habe ihre Beziehung aber "zunehmend zerstört".

Der Angeklagte beschreibt sich als "Arbeitstier". Sie seien ein "unschlagbares Team" gewesen, das die Firma zu Erfolg geführt habe. "Mir war wichtig, dass sie alles haben konnte, was sie wollte." Eine Affäre 2020 änderte alles. "Ich habe mich zu wenig um sie gekümmert." Dennoch habe er gemerkt, wie sehr er sie liebe und dass er sich eine Mitschuld am Fremdgehen seiner Partnerin gab.

Am Tattag gingen die beiden zu einer "letzten Aussprache" in einem Hechinger Hotel essen. "Obwohl wir viele schöne Jahre zusammen verbrachten, merkte ich, dass sie an einer Partnerschaft nicht mehr interessiert war."

Als sie wieder im Auto saßen, griff er nach einem Outdoor-Messer, welches er beruflich bedingt immer im Auto mitführte, und stach mehrfach auf den Hals und Rücken der Geschädigten ein. "Das war eine unvorstellbare Tat. Ich kann mir nicht erklären, was mich dazu veranlasste, nach ihr zu stechen." Es sei ihm unbegreiflich, dass er sie in Todesgefahr brachte.

Kellnerin: Sie war voller Blut

Die Geschädigte meinte: "Wenn er einen Vorsatz gehabt hätte, hätte er das wohl anders gemacht." Sie habe ihre Verletzungen erst später bemerkt, so die 56-Jährige. Aus Notwehr habe sie auch zwei Mal auf den Oberschenkel des Angeklagten eingestochen. Sie habe heute noch – ein halbes Jahr nach der Tat – Probleme mit ihrer Hand, weil beim Abwehren des Messers eine Sehne in ihrer linken Hand durchtrennt wurde. Die Kellnerin des Hotels bestätigte die dramatischen Szenen: "Sie kam auf mich zu, war voller Blut und schrie: ›Der will mich abstechen‹".

Was bei Richter Breuker und der Staatsanwältin für Irritationen sorgte, waren die Schilderungen der Geschädigten. Ihre Erinnerungen an die Tat waren dünn, was aber angesichts der Geschehnisse nicht ungewöhnlich sei, so Breuker. Ungewöhnlich waren eher die unterschiedlichen Schilderungen der Hintergründe vor der Tat.

Zweifel an Aussage der Geschädigten

Bei der Polizei sagte die Frau kurz nach der Tat aus, dass sie die Beziehung seit längerer Zeit beenden wollte und das Gespräch im Hotel "eine finale Aussprache" darstellen sollte. Vor Gericht betonte sie, dass sie zum Tatzeitpunkt noch ein Paar waren und es keine Trennungsabsicht gegeben habe.

"Sie wurden bei ihrer Zeugenaussage auf Video aufgenommen. Das schlimmste wäre, wenn es jetzt Unstimmigkeiten und damit Zweifel an ihren Aussagen gäbe", mahnte Breuker. Sie solle bis zum nächsten Termin am 20. Mai in sich gehen und fragen, wie es damals zwischen ihnen gestanden habe.