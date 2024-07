Bluttat in Großbritannien: Neunjährige stirbt nach Messerangriff von Southport

Bluttat in Großbritannien

1 Trauer und Entsetzen sind groß in der Stadt nördlich von Liverpool. Foto: James Speakman/PA Wire/dpa

Auf mehrere Kinder hatte mutmaßlich ein Teenager in der britischen Küstenstadt Southport eingestochen. Ärzte kämpfen um Schwerverletzte. In einem Fall vergebens.









Southport - Nach dem Messerangriff im britischen Southport ist ein drittes Kind an seinen Verletzungen gestorben. Es handele sich um ein neunjähriges Mädchen, teilte die Merseyside Police mit. Die anderen beiden Todesopfer seien ein sechs- sowie ein siebenjähriges Mädchen. Acht Kinder sowie zwei Erwachsene werden weiterhin in Kliniken behandelt. Einige Opfer sind nach wie vor in einem kritischen Zustand.