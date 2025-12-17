Bluttat in Basel: Verurteilter Mörder steht erneut vor Gericht

Im unbegleiteten Freigang hat Raphael M. im August 2024 am Nasenweg in Basel eine 75-jährige Rentnerin, die Nachbarin seines Vaters, getötet.
Ein 33-Jähriger Schweizer muss sich ab Mittwoch wegen eines Mordes im August 2024 in Basel vor Gericht verantworten. Er befand sich zur Tatzeit auf einem Freigang aus der Psychiatrie, in die er eingewiesen worden war, nachdem er 2014 in der gleichen Nachbarschaft zwei Menschen getötet hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, am 8. August 2024 in einem Haus am Nasenweg im Basler Breite-Quartier eine 75-jährige Frau brutal mit einem Messer getötet zu haben.