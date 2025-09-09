Bluttat in Basel: Mutmaßlicher Mörder muss sich vor Gericht verantworten

Während eines unbegleiteten Freigangs soll ein an Schizophrenie erkrankter Mann eine Seniorin erstochen haben. Im Dezember findet der Prozess vor dem Basler Strafgericht statt.
Der Mordfall im Basler Nasenweg im August vergangenen Jahres hatte für großes Aufsehen gesorgt. Denn: Der mutmaßliche Täter musste sich schon in der Vergangenheit für einen Doppelmord verantworten. Der Beschuldigte leidet an Schizophrenie und hat eine Seniorin während eines unbegleiteten Freigangs ermordet. Ab dem 17. Dezember wird der Fall am Strafgericht Basel-Stadt verhandelt. Ein Gutachten attestiert ihm Schuldunfähigkeit.