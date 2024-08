Bluttat in Balingen: 23-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

1 Die Spurensicherung war im Mai am Tatort in Balingen. (Archivfoto) Foto: Wolff

Nach einer blutigen Auseinandersetzung am Balinger Bahnhof Mitte Mai hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben. Die Anklage lautet auf versuchter Mord.









Dem Mann wird laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen vorgeworfen, am 15. Mai in Balingen einen 28-jährigen Bekannten mit einem Taschenmesser am Kopf verletzt zu haben. Laut Mitteilung wurde der 28-Jährige im Bereich der linken Gesichtshälfte getroffen. Dort entstand eine circa zehn Zentimeter lange, klaffende und bis auf den Schädelknochen reichende Verletzung. Zwei Arterien wurden getroffen, was zu einem erheblichen Blutverlust führte. Der Geschädigte befand sich laut Staatsanwaltschaft „in konkreter Lebensgefahr“.